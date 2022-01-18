С Месси и Роналду, но без Бензема и Мбаппе. Определена символическая сборная года по версии FIFA

По 2 игрока из «Челси», ПСЖ и «Манчестер Сити»

Фото: FIFA FIFA презентовала символическую сборную 2021-го года на церемонии награждения «FIFA: The Best». Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ). Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Реал»). Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»). Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси (ПСЖ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд). Ранее FIFA назвала лучшего тренера 2021-го года, лучшего игрока года, лучшего вратаря года и лучший гол года.

Петр Приходько