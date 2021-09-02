С Мораесом и Бондарем. «Шахтер» огласил заявку на Лигу чемпионов
Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби рассчитывает на 30 игроков.
Отметим, что в списке на главный еврокубок присутствуют защитник Валерий Бондарь и нападающий Жуниор Мораес. Футболисты приходят длительное восстановление от травм.
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин*
Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио*, 11. Марлос, 14. Тете*, 15. Артем Бондаренко*, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 25. Георгий Судаков*, 21. Алан Патрик, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка
Нападающие: 9. Дентиньо, 10. Жуниор Мораес, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо
Пометкой «*» выделены футболисты, заявленные по списку Б.
Ранее также получил травму голкипер Анатолий Трубин.
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