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С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах

Выяснились имена семерых игроков «Динамо», которые продолжили аренду, и одного присоединившегося киевлянина
Футбол Украинская Премьер-лига
09:21
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
Георгий Цитаишвили / Фото - Динамомания

«Черноморец» приступил к тренировкам на сборах в Турции 10 января. В составе команды присутствует 21 футболист.

Новый главный тренер Роман Григорчук взял с собой трех голкиперов – Евгения Паста, Даниила Варакуту и Владимира Крынского.

Также готовятся ко второй части сезона 18 полевых игроков – Мохаммед Кадири, Валерий Дубко, Денис Кузык, Кристиан Биловар, Алексей Ларин, Артем Сухоцкий, Сергей Кравченко, Николай Михайленко, Максим Брагару, Бека Вачиберадзе, Георгий Цитаишвили, Николай Морозюк, Илья Путря, Иван Бобко, Дмитрий Юсов, Орест Кузык, Андрей Штогрин и Назарий Русин.

Помимо пяти игроков «Динамо», выступавших в команде на правах аренды в первой части сезона, представленных в списке, двое в нем отсутствуют. Голкипер Владислав Кучерук и форвард Владислав Ванат не поехали на сбор по состоянию здоровья.

Ранее Русин был замечен на тренировке «Черноморца».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Черноморец Георгий Цитаишвили Николай Морозюк Назарий Русин

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