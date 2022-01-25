«С нами обращаются как с людьми второго сорта». Главный тренер сборной Малави – об организации Кубка Африки

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Главный тренер сборной Малави Марио Мариника раскритиковал организацию Кубка Африки. Его цитирует ESPN.

Менеджер отеля, видя такое, должен взять ответственность на себя. Нельзя допускать такое в эту эпоху, на таком уровне.

Я был шокирован, нам не хватало еды. На нее жаловались. Но мы остались едины, усердно работали, остались сильными и в итоге блестяще справимся».