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«С нами обращаются как с людьми второго сорта». Главный тренер сборной Малави – об организации Кубка Африки

Мариника рассказал, как ему не налили молоко в кофе
Футбол В мире
07:52
«С нами обращаются как с людьми второго сорта». Главный тренер сборной Малави – об организации Кубка Африки
Фото: News 24 English

Главный тренер сборной Малави Марио Мариника раскритиковал организацию Кубка Африки. Его цитирует ESPN.

«Мне не дали молока к кофе, сказали, что оно закончилось и будет только завтра. С нами обращаются как с людьми второго сорта.

Менеджер отеля, видя такое, должен взять ответственность на себя. Нельзя допускать такое в эту эпоху, на таком уровне.

Я был шокирован, нам не хватало еды. На нее жаловались. Но мы остались едины, усердно работали, остались сильными и в итоге блестяще справимся».


Сегодня сборная Малави сыграет с Марокко в 1/8 финала турнира. Начало матча – в 21:00.

Петр Приходько
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Кубок африканских наций

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