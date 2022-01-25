Гамбия присоединилась к Тунису и Буркина-Фасо в 1/4 Кубка Африки
«С нами обращаются как с людьми второго сорта». Главный тренер сборной Малави – об организации Кубка Африки
Мариника рассказал, как ему не налили молоко в кофе
Фото: News 24 English
Главный тренер сборной Малави Марио Мариника раскритиковал организацию Кубка Африки. Его цитирует ESPN.
«Мне не дали молока к кофе, сказали, что оно закончилось и будет только завтра. С нами обращаются как с людьми второго сорта.
Менеджер отеля, видя такое, должен взять ответственность на себя. Нельзя допускать такое в эту эпоху, на таком уровне.
Я был шокирован, нам не хватало еды. На нее жаловались. Но мы остались едины, усердно работали, остались сильными и в итоге блестяще справимся».
Сегодня сборная Малави сыграет с Марокко в 1/8 финала турнира. Начало матча – в 21:00.
Комментарии 0