С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции

Украинец провел всего один матч в футболке «Реала»

Андрей Лунин / Фото - Therealchamps

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может перебраться в Турцию. Об этом сообщает местный журналист Шафак Малатья.

По информации источника, в 22-летнем украинце заинтересован «Бешикташ». В качестве альтернативного варианта рассматривается вратарь «Арсенала» Мэтью Райан.

Отметим, что голкипер перешел в «Реал» летом 2018 года. Однако дебютировать за клуб ему удалось лишь в этом году. Матч Кубка Испании против «Алькояно» (2:1) остается для него единственным в карьере за «сливочных».

Напомним, Лунин не вошел в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.