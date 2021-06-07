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С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции

Украинец провел всего один матч в футболке «Реала»
Футбол Примерa (Испания)
17:50
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
Андрей Лунин / Фото - Therealchamps

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может перебраться в Турцию. Об этом сообщает местный журналист Шафак Малатья.

По информации источника, в 22-летнем украинце заинтересован «Бешикташ». В качестве альтернативного варианта рассматривается вратарь «Арсенала» Мэтью Райан.

Отметим, что голкипер перешел в «Реал» летом 2018 года. Однако дебютировать за клуб ему удалось лишь в этом году. Матч Кубка Испании против «Алькояно» (2:1) остается для него единственным в карьере за «сливочных».

Напомним, Лунин не вошел в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Лунин Бешикташ Реал Мадрид (футбол)

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