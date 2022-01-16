Нерес – о переходе в «Шахтер»: «Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы»
С Нересом, но без Коноплянки, Кривцова и Соломона. «Шахтер» отправился на первый сбор
«Горняки» будут тренироваться в составе 27 игроков
Фото: пресс-служба Шахтера
Донецкий «Шахтер» отправился на первый турецкий сбор в составе 27-ми игроков, сообщает пресс-служба «горняков».
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь, Фарина, Винисиус
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо, Нерес
Форварды: Мораес, Сикан, Фернандо
В списке нет Сергея Кривцова и Манора Соломона, у которых травмы. Также по неизвестным причинам нет Евгения Коноплянки.
Напомним, вчера «Шахтер» официально представил Давида Нереса.
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