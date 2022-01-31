Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Марсель -:- Запланирован

«С нетерпением жду начала работы». Первые слова Лэмпарда после того, как он стал тренером Миколенко

Специалист возглавил «Эвертон»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:26
«С нетерпением жду начала работы». Первые слова Лэмпарда после того, как он стал тренером Миколенко
Фрэнк Лэмпард / Фото: Twitter

Новоиспеченный главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое назначение в клубе. Его цитирует пресс-служба «ирисок».

«Для меня это большая честь. С нетерпением жду начала работы. Я уже общался с владельцем и президентом клуба. Надеюсь, они почувствовали мою амбициозность и желание упорно работать для достижения поставленных целей.

Мое первое послание игрокам — мы должны быть единым целым. Будем делать свою работу, а фанаты всегда нас поддержат».


Напомним, «Эвертон» идет на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эвертон Фрэнк Лэмпард

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миколенко только за зиму поработает под руководством 4 тренеров
Миколенко только за зиму поработает под руководством 4 тренеров
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:35
Официально. Лэмпард возглавил «Эвертон» Миколенко
Официально. Лэмпард возглавил «Эвертон» Миколенко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:06
Яремчук может стать одноклубником Миколенко в Англии
Яремчук может стать одноклубником Миколенко в Англии
Футбол Украинские легионеры
11:34
Миколенко уже сегодня узнает имя своего нового тренера в «Эвертоне»
Миколенко уже сегодня узнает имя своего нового тренера в «Эвертоне»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 января 12:27
Одноклубником Миколенко может стать отстраненный от игр «Арсенала» Обамеянг
Одноклубником Миколенко может стать отстраненный от игр «Арсенала» Обамеянг
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 января 07:55
Миколенко: «Первые полгода в «Динамо» ни с кем не разговаривал»
Миколенко: «Первые полгода в «Динамо» ни с кем не разговаривал»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 января 11:58

Новости: Футбол

Фаворов поделился эмоциями после гола команде с тремя украинцами в составе
Фаворов поделился эмоциями после гола команде с тремя украинцами в составе
Украинские легионеры
16:58
Известный российский комментатор: «Шевченко знает, как оставлять Россию за бортом, но Польша пошла о неправильному пути»
Известный российский комментатор: «Шевченко знает, как оставлять Россию за бортом, но Польша пошла о неправильному пути»
В Европе
16:53
Эриксен вернулся в АПЛ, Яремчук может оказаться в Англии. Онлайн трансляция последнего дня трансферного окна в Европе
LIVE
Эриксен вернулся в АПЛ, Яремчук может оказаться в Англии. Онлайн трансляция последнего дня трансферного окна в Европе
В Европе
16:41
«Ман Сити» подписал аргентинского форварда, который отказал «Шахтеру»
«Ман Сити» подписал аргентинского форварда, который отказал «Шахтеру»
Премьер-Лига (Англия)
16:38
Миколенко только за зиму поработает под руководством 4 тренеров
Миколенко только за зиму поработает под руководством 4 тренеров
Премьер-Лига (Англия)
16:35
«С нетерпением жду начала работы». Первые слова Лэмпарда после того, как он стал тренером Миколенко
«С нетерпением жду начала работы». Первые слова Лэмпарда после того, как он стал тренером Миколенко
Премьер-Лига (Англия)
16:26
Официально. Лэмпард возглавил «Эвертон» Миколенко
Официально. Лэмпард возглавил «Эвертон» Миколенко
Премьер-Лига (Англия)
16:06
Роналду, Погба, Рэшфорд и другие игроки МЮ отписались от Гринвуда в Instagram. Его арестовали и обвиняют в изнасиловании
Роналду, Погба, Рэшфорд и другие игроки МЮ отписались от Гринвуда в Instagram. Его арестовали и обвиняют в изнасиловании
Премьер-Лига (Англия)
15:57
Ванат и еще 27 игроков «Динамо» прибыли на второй сбор
Ванат и еще 27 игроков «Динамо» прибыли на второй сбор
Украинская Премьер-лига
15:22
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
8
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Все новости