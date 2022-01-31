«С нетерпением жду начала работы». Первые слова Лэмпарда после того, как он стал тренером Миколенко

Специалист возглавил «Эвертон»

Фрэнк Лэмпард / Фото: Twitter

Новоиспеченный главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое назначение в клубе. Его цитирует пресс-служба «ирисок».

«Для меня это большая честь. С нетерпением жду начала работы. Я уже общался с владельцем и президентом клуба. Надеюсь, они почувствовали мою амбициозность и желание упорно работать для достижения поставленных целей.

Мое первое послание игрокам — мы должны быть единым целым. Будем делать свою работу, а фанаты всегда нас поддержат».



Напомним, «Эвертон» идет на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.