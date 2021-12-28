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С отступными в один миллиард евро! Ферран Торрес официально стал игроком «Берселоны»

Каталонцам трансфер обошелся в 55 миллионов евро
Футбол Примерa (Испания)
18:44
С отступными в один миллиард евро! Ферран Торрес официально стал игроком «Берселоны»
Ферран Торрес / фото - Getty Images

«Барселона» официально объявила о трансфере нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. О зарплате игрока ничего пока неизвестно, но сумма отступных в его контракте с «сине-гранатовыми» составила 1 миллиард евро. По информации, этот трансфер обошелся «Барселоне» в 55 миллионов евро, и еще 10 миллионов каталонцы могут заплатить за форварда в виде бонусов.

В нынешнем сезоне за «Ман Сити» Торрес отыграл всего семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Напомним, форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионата Испании.

Михаил Рыбак
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Теги

Барселона (футбол) Ферран Торрес

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