С отступными в один миллиард евро! Ферран Торрес официально стал игроком «Берселоны»
«Барселона» официально объявила о трансфере нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.
@FerranTorres20, hasta el 2027#BenvingutFerran— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 28, 2021
Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. О зарплате игрока ничего пока неизвестно, но сумма отступных в его контракте с «сине-гранатовыми» составила 1 миллиард евро. По информации, этот трансфер обошелся «Барселоне» в 55 миллионов евро, и еще 10 миллионов каталонцы могут заплатить за форварда в виде бонусов.
В нынешнем сезоне за «Ман Сити» Торрес отыграл всего семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
Напомним, форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионата Испании.
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