С отступными в один миллиард евро! Ферран Торрес официально стал игроком «Берселоны»

Каталонцам трансфер обошелся в 55 миллионов евро

Ферран Торрес / фото - Getty Images

«Барселона» официально объявила о трансфере нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. О зарплате игрока ничего пока неизвестно, но сумма отступных в его контракте с «сине-гранатовыми» составила 1 миллиард евро. По информации, этот трансфер обошелся «Барселоне» в 55 миллионов евро, и еще 10 миллионов каталонцы могут заплатить за форварда в виде бонусов.

В нынешнем сезоне за «Ман Сити» Торрес отыграл всего семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Напомним, форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионата Испании.