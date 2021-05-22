С передач Шевченко забивают все. Пятов и Бущан бессильны

23 мая сборная Украины проведет первый товарищеский матч перед Евро-2020

Андрей Шевченко (справа) / Фото: Павел Кубанов

Уже 23 мая сборная Украины проведет первый товарищеский матч против Бахрейна в Харькове.



Подготовка к чемпионату Европы-2020 идет полным ходом. В ходе тренировки главный тренер команды Андрей Шевченко в стеночку обыгрывался с полевыми игроками сборной, которые мастерскими ударами по углам из разу в раз огорчали голкиперов сборной Георгия Бущана и Андрея Пятова.

Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.