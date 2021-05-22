Сборная Украины понесла потерю перед игрой с Бахрейном
С передач Шевченко забивают все. Пятов и Бущан бессильны
23 мая сборная Украины проведет первый товарищеский матч перед Евро-2020
09:32
Андрей Шевченко (справа) / Фото: Павел Кубанов
Уже 23 мая сборная Украины проведет первый товарищеский матч против Бахрейна в Харькове.
Подготовка к чемпионату Европы-2020 идет полным ходом. В ходе тренировки главный тренер команды Андрей Шевченко в стеночку обыгрывался с полевыми игроками сборной, которые мастерскими ударами по углам из разу в раз огорчали голкиперов сборной Георгия Бущана и Андрея Пятова.
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