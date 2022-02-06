Тренер «Динамо»: «Когда Луческу разъярен – он особенно опасен»
С Поповым и Диалло, но без Нещерета. «Динамо» U-19 отправилось на первый матч плей-офф Юношеской лиги UEFA
Подопечные Костюка – единственная украинская команда, продолжившая борьбу в еврокубках
10:26
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» U-19 отправилось на матч стыкового раунда плей-офф Юношеской лиги UEFA против «Депортиво». Встреча состоится 9 февраля.
После завершения сбора команда из Анталии транзитом через Стамбул вылетела в Испанию. Старший тренер Игорь Костюк взял с собой лишь 18 футболистов.
Вратари: Игнатенко, Тугай
Защитники: Вивчаренко, Танчак, Дячук, Филатов, Опанасенко, Еременко.
Полузащитники: Яцык, Скрипник, Диалло, Близниченко, Кремчанин, Царенко, Мегди.
Нападающие: Попов, Горбач, Уваров.
Отметим, что «Динамо» U-19 – единственная украинская команда, продолжившая борьбу в еврокубках после группового этапа. Ранее Костюк оценил готовность своих подопечных к первому раунду плей-офф.
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