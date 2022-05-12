«С Шотландией будем играть в очень аккуратный и защитный футбол». Известный журналист сделал свой прогноз

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Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» сделал прогноз на тактику сборной Украины в матче с Шотландией в стыках ЧМ-2022.

Уже сейчас заметно, что Петраков моделирует защитную игру команды, насыщенный центр поля, два опорных полузащитника – Сидорчук и Степаненко. Я думаю, что они точно будут играть. Мы играли то в четыре защитника, то в пять защитников, Забарный на позиции правого защитника – это, безусловно, вынужденная история.

Однако, учитывая, как будет строить игру команды Александр Петраков, я понимаю, что мы будем играть от защиты и надеяться на скорые контратаки. Тем более, быстроногие футболисты у нас есть».