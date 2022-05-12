«С Шотландией будем играть в очень аккуратный и защитный футбол». Известный журналист сделал свой прогноз
Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» сделал прогноз на тактику сборной Украины в матче с Шотландией в стыках ЧМ-2022.
«Меня не удивила тактика Александра Петракова. То есть по вчерашней игре я примерно понимаю, как мы будем играть с шотландцами. Мы будем играть в очень аккуратный и защитный футбол, и в принципе это оправдано. Ведь играть на выезде против силовой команды первым номером - очень сложно.
Уже сейчас заметно, что Петраков моделирует защитную игру команды, насыщенный центр поля, два опорных полузащитника – Сидорчук и Степаненко. Я думаю, что они точно будут играть. Мы играли то в четыре защитника, то в пять защитников, Забарный на позиции правого защитника – это, безусловно, вынужденная история.
Однако, учитывая, как будет строить игру команды Александр Петраков, я понимаю, что мы будем играть от защиты и надеяться на скорые контратаки. Тем более, быстроногие футболисты у нас есть».
Напомним, вчера сборная Украины провела первый благотворительный матч во время войны – против «Боруссии» из Гладбаха (2:1).
Против Шотландии Украина сыграет 1-го июня.