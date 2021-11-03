С Трубиными и Мудриком. Заявка молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2023

Ротань определился со списком игроков

фото - УАФ

В ноябре молодежной сборной Украины предстоит сыграть отборочные матчи Евро-2023.

Главный тренер команды Руслан Ротань определился со списком футболистов, которых он вызовет на эти встречи, сообщает официальный сайт УАФ.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирилл Фесюн («Колос»), Анатолий Трубин («Шахтер»).

Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — «Динамо»), Арсений Батагов («Днепр-1»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч («Рух»), Максим Таловеров («Ческе Будеевице»), Дмитрий Капинус («Шахтер»)

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Владимир Бражко («Динамо»), Олег Очеретько («Мариуполь»), Дмитрий Крыськив ( «Металлист 1925»), Николай Михайленко («Черноморец»), Даниил Алефиренко («Заря»), Иван Желизко («Валмиера»).

Нападающие: Богдан Вьюник («Мариуполь»), Николай Крыськив («Левен»).

Резервный список: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко (все – «Черноморец»), Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный (оба – «Заря»), Роман Дидык («Рух»), Даниил Кравчук («Ворскла»), Богдан Порох («Металлист»), Олег Горин, Эльдар Кулиев (оба – «Минай»).

Команда начет свой сбор 8-го ноября. 11 ноября «сине-желтые» на выезде сыграют с Северной Македонией, а 16-го – во Львове с Сербией.

В последнем матче молодежной сборной произошел конфуз, за который Ротаню пришлось извиняться перед соперником.