С украинским следом. Сака в 20 лет провел 100 матчей за «Арсенал»

Он дебютировал в матче с «Ворсклой»

Фото: Sky Sports

«Арсенал» обыграл «Лестер» (2:0) в матче 10 тура АПЛ.

С первых минут на поле появился полузащитник Букайо Сака. Эта игра стала юбилейной для полузащитника.

Он провел свой 100-й матч за лондонский клуб, сообщает сайт клуба. Ему всего 20 лет.

Дебютировал он в матче Лиги Европы против «Ворсклы» в 2018-м году в Полтаве. Лондонцы выиграли тот матч.

С того момента Сака забил за «Арсенал» 13 мячей и отдал 22 результативные передачи во всех турнирах.