Ярмоленко: «Надо быть честным, карьера в Европе у меня не получилась»
С Ярмоленко связались по поводу трансфера
Игрок может покинуть Англию
Андрей Ярмоленко / фото - Eurosport
Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может этим летом сменить клубную прописку, сообщает журналист Ertan Süzgün.
Турецкий «Галатасарай» хочет видеть игрока у себя и связался с игроком по поводу возможного трансфера.
«Вест Хэм» не устраивает высока зарплата игрока в 3.5 миллионов евро и они хотят разгрузить зарплатную ведомость.
Напомним, Ярмоленко заявлял, что не прочь вернутся в «Динамо».