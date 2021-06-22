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С Ярмоленко связались по поводу трансфера

Игрок может покинуть Англию
Футбол Евро-2020
22 июня 22:40
С Ярмоленко связались по поводу трансфера
Андрей Ярмоленко / фото - Eurosport

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может этим летом сменить клубную прописку, сообщает журналист Ertan Süzgün.

Турецкий «Галатасарай» хочет видеть игрока у себя и связался с игроком по поводу возможного трансфера.

«Вест Хэм» не устраивает высока зарплата игрока в 3.5 миллионов евро и они хотят разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, Ярмоленко заявлял, что не прочь вернутся в «Динамо».

Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Андрей Ярмоленко Галатасарай

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