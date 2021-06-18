Сабо: «Была нервозность и последние минуты тяжело прошли»

Йожеф Сабо / фото - FootBoom

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими впечатлениями от победы национальной команды над Северной Македонией (2:1) во втором матче группового этапа сборной Украины.

Потом был пенальти и счет стал 2:1. Была нервозность и последние минуты тяжело прошли. Малиновский потом не забил пенальти. Могло быть 3:1 и закончить в игру, а так рисковали вообще 2:2 сыграть. Но все равно поздравляю сборную. Теперь с тремя очками ждем матч с Австрией и надеемся, чтобы она крупно проиграла Нидерландам.

Ярмоленко сейчас действительно лидер. Соскучился по футболу, болел. Он лучший, но видно, что устал. Успеет ли восстановиться теперь на Австрию. Лучше, когда он свежий. После 15-20 минут с Австрией мы увидим, в каком он состоянии».