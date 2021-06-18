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Сабо: «Была нервозность и последние минуты тяжело прошли»

Экс-тренер сборной Украины – о победе в матче против Македонии
Футбол Сборная Украины
12:58
Сабо: «Была нервозность и последние минуты тяжело прошли»
Йожеф Сабо / фото - FootBoom

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими впечатлениями от победы национальной команды над Северной Македонией (2:1) во втором матче группового этапа сборной Украины.

«Игра была тяжелая. Ожидал, что будет такой. У Северной Македонии хорошие игроки, играют в Европе. Они готовились к Украине. После 2:0 наши ребята играли на удержание счета. Почему? Некоторые в итоге устали и еле ноги передвигали. Надо было перестроиться и на контратаках играть. Но это мое мнение.

Потом был пенальти и счет стал 2:1. Была нервозность и последние минуты тяжело прошли. Малиновский потом не забил пенальти. Могло быть 3:1 и закончить в игру, а так рисковали вообще 2:2 сыграть. Но все равно поздравляю сборную. Теперь с тремя очками ждем матч с Австрией и надеемся, чтобы она крупно проиграла Нидерландам.

Ярмоленко сейчас действительно лидер. Соскучился по футболу, болел. Он лучший, но видно, что устал. Успеет ли восстановиться теперь на Австрию. Лучше, когда он свежий. После 15-20 минут с Австрией мы увидим, в каком он состоянии».

Напомним, в следующем матче сборная Украины сыграет против Австрии.

Источник: meta-ratings.com.ua Михаил Рыбак
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Теги

Йожеф Сабо сборная Украины (футбол)

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