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Сабо: «Де Дзерби еще не понял наш чемпионат»
Эксперт считает, что итальянский специалист еще не приспособился к реалиям УПЛ
07 января 16:31
Йожеф Сабо / Фото: Динамомания
Футбольный эксперт Йожеф Сабо считает, что главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби пока не приспособился к реалиям украинского чемпионата.
«До сегодняшнего дня он еще не понял до конца наш чемпионат. Поэтому он все время крутит-вертит составом. Тот же Майкон — хорош в работе с мячом, а в отборе — ноль с минусом, хотя играет опорного полузащитника. Но Де Дзерби его ставит. Поэтому мы постоянно говорим, что должен играть Степаненко, хоть он уже и возрастной. Это тот человек, который постоянно играет в отборе, все время останавливает контратаки противника. Я считаю, что он лучший опорник в Европе».
Напомним, «Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ.
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