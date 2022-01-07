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Бокс. Чемпионат мира. Белград

Сабо: «Де Дзерби еще не понял наш чемпионат»

Эксперт считает, что итальянский специалист еще не приспособился к реалиям УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 16:31
Сабо: «Де Дзерби еще не понял наш чемпионат»
Йожеф Сабо / Фото: Динамомания

Футбольный эксперт Йожеф Сабо считает, что главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби пока не приспособился к реалиям украинского чемпионата.

«До сегодняшнего дня он еще не понял до конца наш чемпионат. Поэтому он все время крутит-вертит составом. Тот же Майкон — хорош в работе с мячом, а в отборе — ноль с минусом, хотя играет опорного полузащитника. Но Де Дзерби его ставит. Поэтому мы постоянно говорим, что должен играть Степаненко, хоть он уже и возрастной. Это тот человек, который постоянно играет в отборе, все время останавливает контратаки противника. Я считаю, что он лучший опорник в Европе».

Напомним, «Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Теги

Йожеф Сабо Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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