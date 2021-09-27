Опытнейший хавбек «Интера» восстановился от травмы перед игрой с «Шахтером»
Сабо: «Де Дзерби еще не узнал до конца всех футболистов «Шахтер»
Экс-тренер оценил шансы против «Интера»
27 сентября 14:18
Фото: footballua.tv
Бывший тренер Йожеф Сабо оценил шансы «Шахтера» в матче против «Интера» в Лиге чемпионов.
Шахтеру наверняка придется не легче. С чем подошли горняки к матчу против Интера?
«Мне кажется, что Де Дзерби еще не узнал до конца всех футболистов команды. Он хочет, чтобы все 22 игрока имели не только практику, но и хорошую физическую форму. Однако молодежь «Шахтера» отстает во многом от более опытных исполнителей. Когда вместо молодых выходят легионеры — Педриньо, Марлон и Додо, разница ощутимая. Нынешний тренерский штаб «Шахтера» надеется, что Сикан, Мудрик, Бондаренко, Корниенко и Конопля через полгода заметно прибавят, но, думаю, все сложнее…»
Судя по игре с «Вересом», «Шахтер» готов к противостоянию с «Интером»?
«Интер» – это не «Бавария». С миланской командой можно играть. Не думаю, что игру горняков против «Вереса» можно рассматривать как репетицию перед Лигой чемпионов. Думаю, что ворота «Шахтера» в матче с «Интером» будет защищать Трубин, и горняки не станут лезть вперед. Я за то, чтобы на такие поединки выходили все самые опытные полевые игроки — Степаненко, Марлос, Исмаили, Алан Патрик. Тем более, все они сейчас в отличной форме. В противостоянии «Шахтера» с «Интером» шансы 50 на 50».
Матч состоится 28 сентября в 19:45.
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