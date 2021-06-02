Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сабо: «Динамо» сделало логичный шаг, но не факт, что Луческу доработает до 2023»

Бывший наставник сборной Украины дал комментарий о продлении соглашения Мистера с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
16:03
Сабо: «Динамо» сделало логичный шаг, но не факт, что Луческу доработает до 2023»
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал информацию о продлении контракта Мирчи Луческу с «Динамо» на два года.

Человек профессионал, выиграл в минувшем сезоне все, что можно в Украине, то почему бы не продлить с ним контракт? Поэтому расцениваю такой шаг руководства «Динамо» как логичный. В клубе надеются, что победное шествие команды с румынским тренером во главе продолжится и в следующем сезоне.

Не много ли до 2023 года? Конечно, не факт, что он его доработает. На мой взгляд, здесь многое зависит от донецкого «Шахтера». Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее. Скорее всего, новый тренер горняков возьмет дисциплину в донецкой команде под свой контроль и «Шахтер» станет сильнее.

Президент «Динамо» прокомментировал продление соглашения с румынским специалистом.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мирча Луческу Йожеф Сабо Динамо Киев

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
2 июня 2021г. 17:13
Много ли, мало ли, но стукнутого на старую маразматическую голову сабу - точно переживет.
0 0
Ответить

Новости по тегам

Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби
Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
16:53
Суркис: «За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед»
Суркис: «За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:29
Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:18
Суркис и Луческу посетили финал Лиги чемпионов
Суркис и Луческу посетили финал Лиги чемпионов
Футбол Украинская Премьер-лига
31 мая 14:22
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 мая 17:23
Луческу назвал условие, при котором УПЛ может стать еще сильнее
Луческу назвал условие, при котором УПЛ может стать еще сильнее
Футбол Украинская Премьер-лига
27 мая 15:57

Новости: Футбол

Ребров: «После всех моих достижений с «Ференцварошем» считаю, что мое мнение о трансферах должно быть услышано»
Ребров: «После всех моих достижений с «Ференцварошем» считаю, что мое мнение о трансферах должно быть услышано»
В Европе
18:45
Шевченко: «Нам нужно подтянуть реализацию к чемпионату Европы»
Шевченко: «Нам нужно подтянуть реализацию к чемпионату Европы»
Сборная Украины
18:25
Шевченко: «Соболь не совсем хорошо себя чувствовал. Пока неизвестно, вернется он в общую группу или нет»
Шевченко: «Соболь не совсем хорошо себя чувствовал. Пока неизвестно, вернется он в общую группу или нет»
Сборная Украины
18:14
Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков через год-два станет одним из лучших игроков УПЛ»
Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков через год-два станет одним из лучших игроков УПЛ»
Евро-2020
17:59
Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом»
Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом»
Премьер-Лига (Англия)
17:53
Экс-игрок «Шахтера» выбрал между Бущаном и Трубиным
Экс-игрок «Шахтера» выбрал между Бущаном и Трубиным
Евро-2020
17:48
Наставник сборной Северной Ирландии: «Игра против Украины будет важной»
Наставник сборной Северной Ирландии: «Игра против Украины будет важной»
Сборная Украины
17:46
«Ман Сити» продаст четырех игроков ради трансфера Кейна
«Ман Сити» продаст четырех игроков ради трансфера Кейна
Премьер-Лига (Англия)
17:33
Батл Трубина и Бущана. Кто же будет основным на Евро?
Батл Трубина и Бущана. Кто же будет основным на Евро?
Евро-2020
16:57
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости