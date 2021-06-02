Сабо: «Динамо» сделало логичный шаг, но не факт, что Луческу доработает до 2023»

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал информацию о продлении контракта Мирчи Луческу с «Динамо» на два года.



Не много ли до 2023 года? Конечно, не факт, что он его доработает. На мой взгляд, здесь многое зависит от донецкого «Шахтера». Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее. Скорее всего, новый тренер горняков возьмет дисциплину в донецкой команде под свой контроль и «Шахтер» станет сильнее.