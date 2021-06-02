Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Сабо: «Динамо» сделало логичный шаг, но не факт, что Луческу доработает до 2023»
Бывший наставник сборной Украины дал комментарий о продлении соглашения Мистера с киевлянами
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал информацию о продлении контракта Мирчи Луческу с «Динамо»
на два года.
Человек профессионал, выиграл в минувшем сезоне все, что можно в Украине, то почему бы не продлить с ним контракт? Поэтому расцениваю такой шаг руководства «Динамо» как логичный. В клубе надеются, что победное шествие команды с румынским тренером во главе продолжится и в следующем сезоне.
Не много ли до 2023 года? Конечно, не факт, что он его доработает. На мой взгляд, здесь многое зависит от донецкого «Шахтера». Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее. Скорее всего, новый тренер горняков возьмет дисциплину в донецкой команде под свой контроль и «Шахтер» станет сильнее.
Президент «Динамо» прокомментировал продление соглашения с румынским специалистом.
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