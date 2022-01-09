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Сабо: «Думаю, есть вина Луческу в том, что Супряга не заиграл в «Динамо»

Бывший наставник киевлян – о возможном трансфере форварда в «Сампдорию»
Футбол Украинская Премьер-лига
09 января 09:59
Сабо: «Думаю, есть вина Луческу в том, что Супряга не заиграл в «Динамо»
Йожеф Сабо / фото - FootBoom

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о перспективах нападающего «бело-синих» Владислава Супряги, а также о его возможном трансфере в «Сампдорию».

Супряга в «Динамо» с 2018 года не может раскрыться. На ваш взгляд, почему?

Наверное, из-за недоверия. В свое время я и мой тренерский штаб поверили в юного Андрея Шевченко. Мы дали ему возможность реализовать свой талант. Не скажу, что он в каждом поединке здорово играл. Совсем нет! Но мы продолжали ему доверять. Возможно, Супряге не доверяют в полной мере.

Луческу давал Владиславу много шансов. Сколько еще нужно?

Разве 15-20 минут, проведенных на поле, это шанс? Мирча Луческу выпускал Супрягу на поле, а он никакой. Его тут же усаживали на скамейку запасных. Это его убивает.

Думаю, есть вина Луческу в том, что Владислав не заиграл в «Динамо». Но для того, чтобы делать более глубокий анализ, нужно находиться в середине команды. Необходимо знать, в каком состоянии находится футболист, его скоростные данные, физика.

«Сампдория» возобновила интерес к Владиславу. Если клубы между собой договорятся, ему нужно соглашаться на переезд на Апеннинский полуостров?

Италия – хорошая футбольная страна. Там футбол гораздо более высокого качества, чем в Украине. Там все намного жестче. Трудно сказать, станет ли там Владислав новым Андреем Шевченко. Есть ли у него такие данные? Это вопрос. Я не видел Супрягу на поле 90 минут. Разве что, когда его выпускают на замену, но он, повторюсь, никакой.

У Владислава психологическая неуверенность?

Естественно! Помню его лицо, когда Луческу поменял его в концовке первого тайме матча со «Львовом». Супряга плохо сыграл, его усадили на скамейку запасных. Это убивает молодого футболиста. С ним нужно работать в плане психологии: общаться, подбадривать, поддерживать. Только так он будет расти.

Супряга легко примет решение покинуть «Динамо»?

Естественно, он хочет уйти. Уверен, ему не нравится в «Динамо». Тем более, не играет, а только тренируется. Но от него в этом плане мало что зависит. Сначала должно поступить конкретное предложение, затем нужно получить одобрение Луческу, что ему не нужен этот игрок. И если пазлы сойдутся, тогда Супряга перейдет в другую команду.

Хочу пожелать Владиславу, чтобы он заиграл. Для этого необходимо развивать свои сильные качества в тренировочном процессе. Как нападающий, он должен больше двигаться, как тот же Роберт Левандовски. Посмотрите, как форвард «Баварии» работает на поле: преуспевает в атаке, отходит помогать обороне, может оказаться на флангах и в середине поля. Поляк находит свои моменты, чтобы забить. Супряге нужно учиться... 

Напомним, Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ.

 

Источник: FootBoom Михаил Рыбак
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Теги

Сампдория Владислав Супряга Динамо Киев Йожеф Сабо Мирча Луческу

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