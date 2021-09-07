Сабо: «Если мы выиграем три игры, то второе место нам обеспечено»

У сборной еще есть шансы на попадание в Катар

фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал положение сборной Украины в квалификации ЧМ-2022:

«Наша команда, однозначно, сильнее чем Финляндия и Босния и Герцеговина. У нас есть очень классные, хорошие футболисты. Те же Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и еще некоторые игроки, которые играют за границей, и играют там не на последних ролях. Если мы выиграем три игры, то второе место нам обеспечено, ведь те же французы, с таким составом, который играл против нас, могут и не выиграть все игры, которые остались».

После пяти матчей у национальной команды 5 очков в своей группе. Впереди национальную команду ждут еще три игры – одна с финнами и две с Боснией и Герцеговиной.

Напомним, хавбек сборной Украины попал в топ-3 игроков пятого тура отбора ЧМ-2022.