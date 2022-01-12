Бывший клуб Григорчука полностью рассчитался с украинским тренером
Сабо: «Григорчук – тренер с именем, хоть и работал в чемпионатах, слабее украинского»
Эксперт прокомментировал назначения специалиста в «Черноморец»
Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эфире Футбол NEWS дал свою оценку назначению Романа Григорчука на должность наставника «Черноморца».
Он один из лучших тренеров, он немолодой тренер, поработал с многими командами. Да, может он и работал в чемпионатах послабее украинского, но в любом случае это тренер с именем. У него всегда хорошая игровая дисциплина и в быту.
Где он возьмет футболистов? Если это молодые, то он должен сказать, чтобы руководство подождало. Он должен с ними поработать, а потом будет дальше говорить. В любом случае это хороший тренер.
Ранее сообщалось, что бывший клуб Григорчука полностью рассчитался с украинским тренером по зарплате.
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