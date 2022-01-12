Сабо: «Григорчук – тренер с именем, хоть и работал в чемпионатах, слабее украинского»

Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эфире Футбол NEWS дал свою оценку назначению Романа Григорчука на должность наставника «Черноморца».

Где он возьмет футболистов? Если это молодые, то он должен сказать, чтобы руководство подождало. Он должен с ними поработать, а потом будет дальше говорить. В любом случае это хороший тренер.