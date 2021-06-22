Сабо: «Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу»

Если сборная чудом выйдет в 1/8, то нужно улучшать игру

Йожеф Сабо / фото - Football24

Экс-наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо назвал причины поражения национальной команды от австрийцев и рассказал о дальнейших перспективах сборной:

«Скорости не было, правильного выбора места не было, ни одного голевого момента практически не было. Мы не могли выиграть в этом матче. Вся команда была уставшей, организмы не восстановлены. Если даже наша команда пройдет дальше с третьего места, думаю, что свежести у наших футболистов не будет. Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу».

Тем не менее, шансы пройти дальше еще есть. Один из выгодных раскладов – ничья Хорватии и Шотландии в сегодняшнем матче. На нашем сайте вы сможете посмотреть видео и текстовую трансляции противостояния. Начало игры – в 22:00.

Напомним, Долгополов высказался по поводу критики в адрес сборной.