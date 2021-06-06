Экс-защитник сборной Украины: «Хотелось бы видеть нашу команду в полуфинале Евро»
Сабо: «Кипр – средний уровень. Жду много забитых мячей»
Экс-тренер сборной Украины поделился ожиданиями от заключительного товарищеского матча перед Евро
6 июня 14:41
Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился в эфире Футбол NEWS ожиданиями от заключительного товарищеского матча «сине-желтых» перед Евро-2020. Команда Андрея Шевченко сыграет против Кипра.
Кипр – это средний уровень. Они ничего не показывают, нет топовых футболистов, так что игра должна быть хорошей, жду много забитых мячей.
Состав должен измениться, Александр Зинченко и Марлос должны играть с первых минут. От этого никуда не деться, нам нужно пробовать состав и тактику, которые будут на сборную Нидерландов.
Напомним, в своем первом контрольном поединке Кипр уступил Венгрии (0:1).
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