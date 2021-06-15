Сабо: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»
Сабо: «Легко сказать – нужно выиграть у Северной Македонии. Над нашими игроками будет давление»
Эксперт считает, что команде Шевченко будет непросто
Йожеф Сабо / Фото: УПЛ
Футбольный эксперт Йожеф Сабо высказался о грядущем матче Украины и Северной Македонии на Евро-2020.
«Легко сказать - нужно выиграть у Северной Македонии и все. Они настроятся и будут защищаться. Над нашими игроками будет давление, потому что нужно выиграть. Украине нужно действовать так же, как в первом матче – включать скорость.
Потому что футболисты не очень высокого класса не будут успевать. Надеюсь, что наши выиграют».
Напомним, сборная Украины сыграет с Северной Македонией 17 июня.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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