Сабо: «Миколенко еще рано в АПЛ»

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Бывший тренер Йожеф Сабо оценил трансфер защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон».

На мой взгляд, в чемпионат Англии Виталику ехать еще рановато. Он хорошо играет на атаку, подключается, делает передачи. Но это в УПЛ. А в Лиге чемпионов мы этого не видели. Ему не давали соперники проявить себя.

Главное, чтобы он в Англии не спекся, не сел на скамейку запасных, ведь в «Эвертоне» может поменяться главный тренер. Если его приглашает один специалист, а вскоре придет другой, он может оказаться в немилости. Но дай бог, чтобы все получилось. Посмотрим. Для сборной это будет хорошо».