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Бокс. Чемпионат мира. Белград

Сабо назвал двух игроков «Шахтера», которые прямо сейчас могут усилить топ-клуб

Эксперт вспомнил о бразильце и украинце
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 17:38
Сабо назвал двух игроков «Шахтера», которые прямо сейчас могут усилить топ-клуб
Фото: Sport.ua

Футбольный эксперт Йожеф Сабо назвал двух футболистов «Шахтера», которые прямо сейчас могли бы усилить европейский топ-клуб.

«В Шахтере есть несколько футболистов, которых могут купить, но я не думаю, что их продадут. Додо — очень хороший скоростной защитник. Он уже может перейти, да и смотрят за ним. Матвиенко — хороший парень. Если брать из бразильцев, вроде все растут, но бразильцы есть бразильцы — с мячом работают, а в отборе никакие. Также знаю, что смотрят за Соломоном, но он еще должен расти».

Напомним, «Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Шахтер Донецк Йожеф Сабо

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