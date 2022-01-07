«Шахтер» опубликовал видео всех голов Марлоса за клуб
Сабо назвал двух игроков «Шахтера», которые прямо сейчас могут усилить топ-клуб
Эксперт вспомнил о бразильце и украинце
07 января 17:38
Фото: Sport.ua
Футбольный эксперт Йожеф Сабо назвал двух футболистов «Шахтера», которые прямо сейчас могли бы усилить европейский топ-клуб.
«В Шахтере есть несколько футболистов, которых могут купить, но я не думаю, что их продадут. Додо — очень хороший скоростной защитник. Он уже может перейти, да и смотрят за ним. Матвиенко — хороший парень. Если брать из бразильцев, вроде все растут, но бразильцы есть бразильцы — с мячом работают, а в отборе никакие. Также знаю, что смотрят за Соломоном, но он еще должен расти».
Напомним, «Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ
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