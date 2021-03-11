Сабо: «Не видел такого везучего тренера, как Луческу»

Футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал». Начало встречи – в 19:55.

«Вильярреал» – это великая команда, там хорошие футболисты. Они сейчас на седьмом месте в чемпионате – это неплохой результат. Киевлянам будет тяжело.

Я сейчас не вижу, чтобы Цыганков был ведущим игроком в «Динамо». Ведущий футболист – это тот, который тянет команду за собой, все время в атаке, все время создает моменты. Сейчас ключевой игрок – это Виталий Буяльский. Он всегда на острие, играет опасно.