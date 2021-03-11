Сабо: «Не видел такого везучего тренера, как Луческу»
Эксперт поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Вильярреалом»
Футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал». Начало встречи – в 19:55.
Я всю жизнь думал, что мой друг Валерий Васильевич Лобановский везучий. Но такого везучего тренера, как Луческу, я не видел. Великий Фергюсон, когда выигрывал Лигу Чемпионов в 1999 году сказал, что недостаточно быть великим тренером, должно быть и везение. У Луческу очень много везения.
«Вильярреал» – это великая команда, там хорошие футболисты. Они сейчас на седьмом месте в чемпионате – это неплохой результат. Киевлянам будет тяжело.
Я сейчас не вижу, чтобы Цыганков был ведущим игроком в «Динамо». Ведущий футболист – это тот, который тянет команду за собой, все время в атаке, все время создает моменты. Сейчас ключевой игрок – это Виталий Буяльский. Он всегда на острие, играет опасно.
Напомним, Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе киевлян на этот матч.
Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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