Сабо: «Никто в «Шахтере» не может так отдать передачу, как Исмаили»

Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Футбольный эксперт Йожеф Сабо в преддверии первого матча третьего раунда Лиги чемпионов «Генк» – «Шахтер» оценил старт сезона для «горняков».

Что удивляет и может тревожить болельщиков «Шахтера», так это малое количество забитых мячей. На первый взгляд, все нормально – пять голов отправили в ворота соперников по УПЛ в двух встречах. Но должны были забивать больше! Надо реализовывать свои моменты, чтобы не нервничать вплоть до 73-й минуты… Это очень важно.

Я, как тренер, вижу, что Де Дзерби ищет, кого ставить в основу. У него под рукой два состава плюс еще и купили нескольких добротных футболистов, которые должны играть, их надо ставить. Понятно, что итальянец со временем найдет то, что ищет, определит костяк своей команды.

Кто из футболистов «Шахтера» понравился на старте сезона? Педриньо запомнился. Это игрок хорошего уровня. Но самое главное – Исмаили появился на поле! Никто в «Шахтере» не может так отдать передачу, как он. Исмаили и в голевой комбинации успел поучаствовать, и в целом, является футболистом топ-уровня. Исмаили – очень важный игрок основы. Хорошо, что он вернулся перед Лигой чемпионов.