Стало известно, когда новый тренерский штаб подпишет контракты с УАФ
Сабо – о назначении Петракова: «Как Зинченко, Ярмоленко, Малиновский будут смотреть на такого тренера?»
Экс-наставник недоволен выбором нового коуча сборной
09:50
Фото: footballua.tv
Бывший тренер Йожеф Сабо раскритиковал УАФ за выбор главным тренером сборной Украины Александра Петракова.
«Я хочу сказать, что тренер, который работал только с юношами, и вдруг ему дают сборную команду, где есть такие игроки, как Зинченко, Ярмоленко, Малиновский - футболисты, играющие заграницей. Как они будут смотреть на такого тренера? Не знаю. Дай бог, чтобы они нашли общий язык.
Решение серьезное. До последнего момента ждали, что Ребров возглавит сборную. К сожалению, Ребров не смог прийти».
Украина уже огласила заявку на сборы перед играми в сентябре.
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