Сабо: «Супряга нулевой, не мог забить гол с четырех метров»
Сабо – о смерти эксперта телеканалов «Футбол»: «Я расплакался. Мы виделись 5 дней назад, ничего не предвещало беды»
Сергей Морозов ушел из жизни на 72-м году
Йожеф Сабо / Фото: Футбол 1/2/3
Футбольный эксперт Йожеф Сабо высказался о смерти своего коллеги – Сергея Морозова.
«Пять дней назад в последний раз мельком виделись. Было всё нормально. Ничего не предвещало беды. И тут вчера ночью сообщили о его смерти. Я расплакался. Мы же вместе на канале работали, давно были знакомы, с праздниками друг друга поздравляли. Очень жаль, быстро всё так случилось, двухстороннее воспаление легких. Очень жаль, бог дал, бог взял. Будем его помнить. Для меня это большой удар, я расплакался, когда мне сообщили».
Сергей Морозов ушел из жизни на 72-м году.
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