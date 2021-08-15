Сабо – о тандеме Блохин-Михайличенко у руля сборной: «Почему нет?»

У национальной команды до сих пор не тренера

Олег Блохин и Алексей Михайличенко / фото - Football24

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возможное назначение Олега Блохина и Алексея Михайличенко на пост наставников национальной команды:

«Почему нет? Они заслуженные тренеры. У обоих большой опыт, хотя и давно не тренировали клубы. Может, кто-то из них и возглавит сборную, или вдвоем, не исключаю такого. Тандем тоже было бы неплохо. Наверное, это даже самое лучшее решение. Я не против Петракова, работал с ним в федерации. Он много чего знает, но национальная сборная это другое дело. Петраков не работал со взрослыми командами, поэтому только из-за этого я не вижу его у руля национальной сборной».

Ранее главным претендентом на эту должность называли тренера «Аль-Айна» Сергея Реброва, но для этого ему нужно разорвать действующий контракт с эмиратским клубом.



Вскоре национальную команду ждут отборочные матчи ЧМ-22, где им предстоит сразится с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября). Как ранее стало известно, на матче с казахами украинская команда останется без поддержки.

Также одним из главных кандидатов на пост наставника сборной называли Александра Петракова, но Сабо усомнился в целесообразности его назначения.