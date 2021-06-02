Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сабо: «Осуждать выбор Шевченко игроков на Евро-2020 мы не имеем права»

Экс-наставник сборной Украины поделился мнением о заявке национальной команды на чемпионате Европы
Футбол Сборная Украины
22:52
Сабо: «Осуждать выбор Шевченко игроков на Евро-2020 мы не имеем права»
Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эфире «Футбол NEWS» прокомментировал заявку сборной Украины на чемпионат Европы-2020:

Они провели двухнедельные сборы, посмотрели кто чего стоит. Получается, что отсеялись вратарь, два защитника, нападающий, полузащитник. Мы не имеем права осуждать выбор Шевченко. Посмотрим по играм.

Не все игроки будут задействованы. Дай Бог, чтобы мы дошли до финала.

Третьего июня Украина проведет второй контрольный матч, в котором ей будет противостоять команда Северной Ирландии. Онлайн трансляция матча Украина – Северная ИрландияВидео трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Начало – в 21:00.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Йожеф Сабо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко: «Нам нужно подтянуть реализацию к чемпионату Европы»
Шевченко: «Нам нужно подтянуть реализацию к чемпионату Европы»
Футбол Сборная Украины
18:25
Шевченко: «Соболь не совсем хорошо себя чувствовал. Пока неизвестно, вернется он в общую группу или нет»
Шевченко: «Соболь не совсем хорошо себя чувствовал. Пока неизвестно, вернется он в общую группу или нет»
Футбол Сборная Украины
18:14
Наставник сборной Северной Ирландии: «Игра против Украины будет важной»
Наставник сборной Северной Ирландии: «Игра против Украины будет важной»
Футбол Сборная Украины
17:46
Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби
Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
16:53
Сабо: «Динамо» сделало логичный шаг, но не факт, что Луческу доработает до 2023»
Сабо: «Динамо» сделало логичный шаг, но не факт, что Луческу доработает до 2023»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:03
1
Яремчук: «Дебютный гол за сборную забил во Львове. Та арена для меня душа»
Яремчук: «Дебютный гол за сборную забил во Львове. Та арена для меня душа»
Футбол Сборная Украины
10:50

Новости: Футбол

Агуэро не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против Чили из-за подозрения на COVID-19
Агуэро не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против Чили из-за подозрения на COVID-19
Чемпионат мира по футболу
23:04
В «Манчестер Сити» официально признали, что участие клуба в Суперлиге было ошибкой
В «Манчестер Сити» официально признали, что участие клуба в Суперлиге было ошибкой
Премьер-Лига (Англия)
22:58
Сабо: «Осуждать выбор Шевченко игроков на Евро-2020 мы не имеем права»
Сабо: «Осуждать выбор Шевченко игроков на Евро-2020 мы не имеем права»
Сборная Украины
22:52
Саутгейт: «Вылет сборной Англии на Евро-2020 до полуфинала будет провалом»
Саутгейт: «Вылет сборной Англии на Евро-2020 до полуфинала будет провалом»
Евро-2020
22:51
Анчелотти: «Зидан проделывал фантастическую работу до конца»
Анчелотти: «Зидан проделывал фантастическую работу до конца»
Примерa (Испания)
22:46
«Манчестер Сити» может подписать форварда «Айнтрахта»
«Манчестер Сити» может подписать форварда «Айнтрахта»
Премьер-Лига (Англия)
22:29
«Реал» связывался с Моуриньо по поводу возвращения в Мадрид
«Реал» связывался с Моуриньо по поводу возвращения в Мадрид
Примерa (Испания)
22:17
«Сан-Паулу» вернул «Динамо» часть денег за Че-Че
«Сан-Паулу» вернул «Динамо» часть денег за Че-Че
Украинская Премьер-лига
21:58
Мбаппе: «Месси и Роналду лучше меня»
Мбаппе: «Месси и Роналду лучше меня»
В Европе
21:53
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости