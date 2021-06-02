Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Сабо: «Осуждать выбор Шевченко игроков на Евро-2020 мы не имеем права»
Экс-наставник сборной Украины поделился мнением о заявке национальной команды на чемпионате Европы
22:52
Андрей Шевченко / Фото: УАФ
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эфире «Футбол NEWS» прокомментировал заявку сборной Украины на чемпионат Европы-2020:
Они провели двухнедельные сборы, посмотрели кто чего стоит. Получается, что отсеялись вратарь, два защитника, нападающий, полузащитник. Мы не имеем права осуждать выбор Шевченко. Посмотрим по играм.
Не все игроки будут задействованы. Дай Бог, чтобы мы дошли до финала.
Третьего июня Украина проведет второй контрольный матч, в котором ей будет противостоять команда Северной Ирландии. Онлайн трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Видео трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Начало – в 21:00.