Сабо: «Петраков много чего в последнее время говорил о Малиновском»

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Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мнением о невызове в сборную Украины полузащитника Руслана Малиновского.

Петраков много чего в последнее время говорил о Малиновском. Я считаю, что Руслан – это один из лучших футболистов не только в Украине, но и в Европе. Он это доказывает. Зинченко и Малиновский - важные игроки в средней линии сборной, без них будет тяжело».