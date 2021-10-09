Малиновский оценил шансы «Аталанты» на чемпионство Италии
Сабо: «Петраков много чего в последнее время говорил о Малиновском»
Экс-тренер считает, что нынешний наставник не прав
9 октября 20:28
Фото: footballua.tv
Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мнением о невызове в сборную Украины полузащитника Руслана Малиновского.
«Отсутствие Малиновского и Зинченко в составе сборной Украины - это большая потеря для команды.
Петраков много чего в последнее время говорил о Малиновском. Я считаю, что Руслан – это один из лучших футболистов не только в Украине, но и в Европе. Он это доказывает. Зинченко и Малиновский - важные игроки в средней линии сборной, без них будет тяжело».
Петраков не стал отвечать на вопросы о Малиновском на последней пресс-конференции.
Сам Руслан остался в Италии.
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