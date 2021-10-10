Сабо рассказал, чем Финляндия удивила в матче с Украиной

Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился в эфире Футбол NEWS анализом матча отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1).

Тем не менее наша защита разбиралась очень легко и тем самым финны создали много пространства в средней части поля. Наши футболисты имели преимущество. Забито два мяча, а могли забить еще два.

Я знал, что будет тяжело, но не так легко, как это давалось сейчас. В поражении Финляндии виноват тренерский состав. У них абсолютно ничего не получалось, а это дало нашим футболистам свободу действия с мячом.