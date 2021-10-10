Ярмоленко признан лучшим игроком матча с Финляндией по версии болельщиков
Сабо рассказал, чем Финляндия удивила в матче с Украиной
Так «Суоми» еще не играли
10 октября 20:18
Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился в эфире Футбол NEWS анализом матча отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1).
Много раз видел игру сборной Финляндии, но впервые видел, что они изберут такую тактику – прессинг на половине поля противника. Но это не прессинг был, а полупрессинг.
Тем не менее наша защита разбиралась очень легко и тем самым финны создали много пространства в средней части поля. Наши футболисты имели преимущество. Забито два мяча, а могли забить еще два.
Я знал, что будет тяжело, но не так легко, как это давалось сейчас. В поражении Финляндии виноват тренерский состав. У них абсолютно ничего не получалось, а это дало нашим футболистам свободу действия с мячом.
Ранее автор первого гола встречи Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком матча по версии болельщиков.
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