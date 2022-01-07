Сабо рассказал, кого «Шахтер» купит в зимнее трансферное окно

Йожеф Сабо / Фото: Футбол 1/2/3

Футбольный эксперт Йожеф Сабо считает, что «Шахтеру» нужно усиление зимой.

— «Шахтер» обязательно купит несколько футболистов. Де Дзерби знает, что ему нужен центральный нападающий, ведь еще неизвестно, как будет с Мораесом. Сегодня он залечил травму, а завтра, может, будет какой-то стык. Также, думаю, «Шахтер» еще купит кого-то в среднюю линию. В защите есть Марлон, Матвиенко, Витао, Кривцов, который не играет. Все вроде хорошие, а в отборе такие себе. Я работал на матче с Александрией, когда забил Кожушко. Марлон был с игроком, но оставил его. Шла длинная передача, он остался один и головой забил мяч. Нужно опекать игрока до конца.