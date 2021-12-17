Стало известно, когда объявят о трансфере Миколенко в «Эвертон»
Сабо рассказал, кто может заменить Миколенко в «Динамо»
Эксперт отметил, что игрок сборной Украины не подходит на его позицию
Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо проанализировал возможные варианты замены защитнику Виталию Миколенко в столичном клубе.
Караваев не может слева играть, он правоногий. Хотя он парень послушный и выполняет задачи, которые ставит перед ним Луческу, но он не левый защитник.
Дубинчак — хороший футболист. Он вырос. Мне нравится его игра в «Днепре-1». Но одно дело «Днепр-1», а другое ‒ «Динамо».
Думаю, он сможет заменить Миколенко, потому что выглядит достаточно хорошо на этой позиции. Но это в нашем чемпионате, а чемпионат Украины провалился прилично. Сейчас там играют много футболистов, которым не место в Премьер-лиге. Фамилий называть не буду.
Напомним, Миколенко близок к переходу в «Эвертон».
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