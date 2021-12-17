Сабо рассказал, кто может заменить Миколенко в «Динамо»

Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо проанализировал возможные варианты замены защитнику Виталию Миколенко в столичном клубе.

Дубинчак — хороший футболист. Он вырос. Мне нравится его игра в «Днепре-1». Но одно дело «Днепр-1», а другое ‒ «Динамо».

Думаю, он сможет заменить Миколенко, потому что выглядит достаточно хорошо на этой позиции. Но это в нашем чемпионате, а чемпионат Украины провалился прилично. Сейчас там играют много футболистов, которым не место в Премьер-лиге. Фамилий называть не буду.