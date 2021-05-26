Сабо – о полуфиналах Кубка Украины: «Мне стыдно, что у нас такое судейство»
Сабо: «Сборная уже должна отработать тактику на поединок с Нидерландами»
Экс-тренер – о предстоящих матчах национальной команды
11:25
Фото: footballua.tv
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о предстоящих контрольных матчах национальной команды перед Евро-2020.
«Нет такого выражения, что нужно обязательно выигрывать. Нужно обязательно выполнить то, что требует тренерский штаб. Это очень важно. Я считаю, что предстоящие две игры должны пойти на пользу и сборная сумеет наиграть тактику на первый матч чемпионата Европы против Нидерландов.
Обязательно должен сыграть основной состав, уже приедут в сборную Зинченко с Малиновским, а это основные игроки. Сборная должна будет отработать тактику на поединок с Нидерландами. Тренерский штаб имеет пищу для размышлений».
Первый матч Украина сыграла вничью с Бахрейном (1:1).
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