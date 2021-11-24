Сезар: «Такой «Интер» не может бояться «Шахтера»
Сабо: «Шахтеру» в матче с «Интером» будет также тяжело, как и «Динамо» с «Баварией»
Экс-тренер сборной Украины – о предстоящем матче Лиги чемпионов
24 ноября 17:46
Йожеф Сабо / фото - УАФ
Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против «Интера».
«Шахтеру» в матче с «Интером» будет также тяжело, как и «Динамо» с «Баварией». Хотя скажу, что у «Шахтера» есть неплохие футболисты. Но «горнякам» предстоит играть на выезде, в Милане. Но посмотрим».
Следите за матчем «Интер» – «Шахтер» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 24-го ноября, в 19:45.
Прогноз на матч «Интер» – «Шахтер».