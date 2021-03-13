Сабо: «Шансов у «Динамо» с «Вильярреалом» нет. Некем выигрывать»

Бывший тренер Йожеф Сабо оценил первый матч Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал» (0:2).

А «Динамо» есть «Динамо». Один раз повезло, второй раз повезло, а тут не повезло. Проиграли справедливо в Киеве, и на выезде проиграют. Игроки «Вильярреала» повыше классом».