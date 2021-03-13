Защитник «Вильярреала» пропустит ответную встречу с «Динамо»
Сабо: «Шансов у «Динамо» с «Вильярреалом» нет. Некем выигрывать»
Экс-тренер – о первом матче Лиги Европы
Йожеф Сабо / Фото: УПЛ
Бывший тренер Йожеф Сабо оценил первый матч Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал» (0:2).
«Удивлен, что на седьмом месте в испанском чемпионате играет вот такой «Вильярреал». Они сыграли не лучше, чем киевляне. Один брак.
А «Динамо» есть «Динамо». Один раз повезло, второй раз повезло, а тут не повезло. Проиграли справедливо в Киеве, и на выезде проиграют. Игроки «Вильярреала» повыше классом».
Кого можно выделить из игроков «Динамо»?
«Никого. Как и из «Вильярреала». У обеих команд полно брака. Постоянно теряют мяч. Посмотрел, как некоторые футболисты соперника останавливают мяч – а мы еще критикуем наши команды. Мне не понравилась ни одна из команд».
Какие шансы у «Динамо» после домашних 0:2?
«Шансов нет. Некем выигрывать. Есть борьба, стараются, а больше ничего. Конечно, играть нужно. Ставить максимально боевой состав, чтобы не проиграть 0:5 или близко к этому».
Ответная игра состоится 18 марта.
Комментарии 1