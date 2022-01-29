Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сабо: «Шевченко лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано»

Экс-тренер назвал ошибкой украинца назначение в «Дженоа»
Футбол В Европе
15:37
Сабо: «Шевченко лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано»
Фото: footballua.tv

Бывший тренер Йожеф Сабо назвал ошибкой Андрея Шевченко назначение в «Дженоа».

«У Шевченко сейчас неплохая ситуация – получает в «Дженоа» зарплату. Да и вообще, ему лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано. Пусть получает свою зарплату, смотрит итальянский чемпионат, ведь одно дело, когда он там был игроком, другое дело сейчас, когда прошло время, многое изменилось. А чемпионат там действительно хороший, вот наши никак не могут закрепиться. Думали, что тот же Малиновский уже наконец-то в основном составе, но нет... Коваленко тоже пока так себе.

Шевченко, конечно, совершил ошибку, согласившись возглавить «Дженоа». Думаю, он надеялся на лучшее, все-таки в сборной работал неплохо. Но там не обошлось без большого везения, ведь мы вообще никуда не должны были выходить. Постоянно думаю – ну неужели Шевченко не видел, что у «Дженоа» нет футболистов? Когда он проиграл сразу несколько игр, я себя успокаивал, мол ничего, с руководством он, наверное, договорился, что в январе будут покупаться футболисты, причем человек 5-6. Однако этого не произошло. Остается только размышлять, каким был у Шевченко с руководством разговор и к чему они договорились. Или не договорились.

Думаю, что оптимальный срок для Шевченко, чтобы отдохнуть – полгода. Побыть с семьей, с детьми. Заодно и поразмыслить со своими помощниками, что все-таки не получилось. Но у меня один ответ – с таким подбором футболистов, которые сейчас в «Дженоа», хоть десять топ-тренеров туда поставь, а никто ничего не сделает. Рожденный ползать – летать не сможет».


Сообщалось, что Шевченко не будет в сборной Польши.

Источник: FootBoom Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Йожеф Сабо Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Озвучена еще одна причина, по которой Шевченко не будет в сборной Польши
Озвучена еще одна причина, по которой Шевченко не будет в сборной Польши
Футбол Серия А (Италия)
13:50
Малиновский: «Жаль, что работа Шевченко в «Дженоа» так закончилась, но никто от этого не застрахован»
Малиновский: «Жаль, что работа Шевченко в «Дженоа» так закончилась, но никто от этого не застрахован»
Футбол Серия А (Италия)
13:24
«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт
Тема дня «Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт
Футбол В Европе
28 января 14:31
Не все потеряно? В Польше заявили, что еще ведут переговоры с Шевченко
Не все потеряно? В Польше заявили, что еще ведут переговоры с Шевченко
Футбол Украинские легионеры
28 января 08:05
Шевченко не возглавит сборную Польши. Известна причина
Шевченко не возглавит сборную Польши. Известна причина
Футбол Украинские легионеры
27 января 17:47
«Постыдный провал или впечатляющий успех». Экс-игрок сборной Польши – о назначении Шевченко
«Постыдный провал или впечатляющий успех». Экс-игрок сборной Польши – о назначении Шевченко
Футбол Украинские легионеры
27 января 17:23

Новости: Футбол

Пресс-конференция перед матчем 1/4 финала Кубка Африки не состоялась из-за неуплаты аренды за микрофоны
Пресс-конференция перед матчем 1/4 финала Кубка Африки не состоялась из-за неуплаты аренды за микрофоны
В мире
16:28
Трубин: «Хорошая игра должна быть соединена с результатом»
Трубин: «Хорошая игра должна быть соединена с результатом»
Украинская Премьер-лига
16:10
Экс-игрок «Шахтера» оказался в чемпионате Португалии
Экс-игрок «Шахтера» оказался в чемпионате Португалии
В Европе
15:52
Сабо: «Шевченко лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано»
Сабо: «Шевченко лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано»
В Европе
15:37
Маркевич: «Предложение от «Шахтера» было неожиданным»
Маркевич: «Предложение от «Шахтера» было неожиданным»
Украинская Премьер-лига
15:07
Малиновский объяснил, почему пропустил матчи с «Интером» и «Лацио»
Малиновский объяснил, почему пропустил матчи с «Интером» и «Лацио»
Серия А (Италия)
14:57
«Спортинг» из Хихона заинтересовал игрок «Динамо»
«Спортинг» из Хихона заинтересовал игрок «Динамо»
Украинская Премьер-лига
14:39
Вспомнил. Алиев заявил о задолженности «Динамо» перед ним
Вспомнил. Алиев заявил о задолженности «Динамо» перед ним
Украинская Премьер-лига
14:11
Озвучена еще одна причина, по которой Шевченко не будет в сборной Польши
Озвучена еще одна причина, по которой Шевченко не будет в сборной Польши
Серия А (Италия)
13:50
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
9
Все новости