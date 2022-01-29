Сабо: «Шевченко лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано»

Фото: footballua.tv

Бывший тренер Йожеф Сабо назвал ошибкой Андрея Шевченко назначение в «Дженоа».

Шевченко, конечно, совершил ошибку, согласившись возглавить «Дженоа». Думаю, он надеялся на лучшее, все-таки в сборной работал неплохо. Но там не обошлось без большого везения, ведь мы вообще никуда не должны были выходить. Постоянно думаю – ну неужели Шевченко не видел, что у «Дженоа» нет футболистов? Когда он проиграл сразу несколько игр, я себя успокаивал, мол ничего, с руководством он, наверное, договорился, что в январе будут покупаться футболисты, причем человек 5-6. Однако этого не произошло. Остается только размышлять, каким был у Шевченко с руководством разговор и к чему они договорились. Или не договорились.

Думаю, что оптимальный срок для Шевченко, чтобы отдохнуть – полгода. Побыть с семьей, с детьми. Заодно и поразмыслить со своими помощниками, что все-таки не получилось. Но у меня один ответ – с таким подбором футболистов, которые сейчас в «Дженоа», хоть десять топ-тренеров туда поставь, а никто ничего не сделает. Рожденный ползать – летать не сможет».