Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 2
Сегодня 9
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Челси 1:0 Окончен
17:00 Бернли - Лестер -:- Перенесен
19:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Брест 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Байер 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Салернитана - Лацио 0:3 Окончен
21:45 Ювентус - Удинезе 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Марсель - Лилль 1:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Футбол (9 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Лидс 2:3 Окончен
16:00 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Арсенал : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ренн - Бордо 6:0 Окончен
16:00 Монако - Клермон 4:0 Окончен
18:05 Труа - Лион 0:1 Окончен
21:45 Марсель - Лилль 1:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Рома - Кальяри 1:0 Окончен
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Наполи -:- Запланирован
19:30 Милан - Специя -:- Запланирован

Сабо: «Шевченко сам себе нагадил, приняв «Дженоа»

Специалист считает, что Андрею не стоило идти в тонущий коллектив
Футбол Серия А (Италия)
09:14
Сабо: «Шевченко сам себе нагадил, приняв «Дженоа»
Фото: Twitter Genoa

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об отставке Андрея Шевченко из «Дженоа»:

Он еще после поражения «Милану» говорил, что руководство «Дженоа» должно принять решение, продолжать ли с ним сотрудничество. Значит, к такому решению он был готов.

Извините за выражение, но Шевченко сам себе нагадил, приняв тонущий «Дженоа» в такой сложной турнирной ситуации. Кто его заставлял туда идти? Зачем он пошел в команду, которая шла на 17-м месте? Я этого не понимаю. Увидев две игры «Дженоа», ужаснулся.

С таким подбором игроков команде в Серии А делать нечего. Конечно, наверное, у Шевченко была надежда на трансферное окно, потому что надо было брать как минимум пять новых футболистов. Но в итоге мало кого взяли. В итоге с таким составом на что-то рассчитывать было сложно.

Но он, как говорится, сам виноват в этой ситуации. Видимо, после сборной и Евро Шевченко думал, что легко сможет и в клубе. Но надо не забывать, какое везение было у украинцев при выходе из группы. Я не утверждаю, что Шевченко не понимает в футболе. Понимает. Но для того, чтобы его понимали, нужны футболисты. Увы, с таким подбором игроков в «Дженоа» ему ничего не светило. Жаль.

Шевченко был слишком уверен, что вытянет «Дженоа». Получилось, наоборот, «Дженоа» потянул его вниз. Тем более, не будем забывать, какой сложный календарь был у команды – «Рома», «Аталанта», «Милан».

Не думаю, что Шевченко сейчас сразу пойдет тренировать другую команду или сборную Польши. Он отдохнет, проанализирует то, что случилось.

20 миллионов компенсация? Думаю, что Шевченко и так не бедный человек. Встретился с руководством клуба и они договорились. Может, клуб заплатит половину из этой суммы, договорятся.

Польский футбольный союз возобновил переговоры с Шевченко.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Шевченко Йожеф Сабо Дженоа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Футбол Примерa (Испания)
22:46
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Футбол Серия А (Италия)
22:26
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Футбол Серия А (Италия)
22:01
Известный скаут: «Большинство экспертов считали, что Шевченко продержится до конца трансферного окна»
Известный скаут: «Большинство экспертов считали, что Шевченко продержится до конца трансферного окна»
Футбол Серия А (Италия)
20:06
В сборной Польши прокомментировали слухи о том, что Шевченко возглавит команду
В сборной Польши прокомментировали слухи о том, что Шевченко возглавит команду
Футбол В Европе
14:23
Экс-игрок сборной Украины: «Работа в «Дженоа» нанесла мощный удар по репутации Шевченко»
Экс-игрок сборной Украины: «Работа в «Дженоа» нанесла мощный удар по репутации Шевченко»
Футбол Серия А (Италия)
13:55

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
23:11
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Примерa (Испания)
22:57
Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки
Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки
В мире
22:53
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Примерa (Испания)
22:46
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче с двумя пенальти и удалением
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче с двумя пенальти и удалением
Примерa (Испания)
22:31
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Серия А (Италия)
22:26
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Серия А (Италия)
22:01
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Примерa (Испания)
22:01
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Серия А (Италия)
21:41
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
8
Все новости