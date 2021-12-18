Сабо: «Шевченко в молодости покуривал х*рню, и баба у него на 15 лет старше была»
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал об ошибках молодости Андрея Шевченко.
— Вот смотрите, как сейчас Луческу ставит Забарного с Сиротой, или Де Дзерби – Мудрика. Я также доверял Шевченко в свое время, вытянул его из третьей команды «Динамо».
— Интересно. Рассказывайте.
— У Шевченко был момент, когда он мог просто пропасть, но я в него верил и ставил в состав. Как-то приехал я на тренировку «Динамо» пораньше. Подошел ко мне врач и говорит: «Йожеф Йожефович, у Шевченко опять повышенное давление — 180 на 150.
Потом мы покопали и выяснили, что у Шевченко была плохая компания, он покуривал всю эту х*рню. Раньше в Конча-Заспу была только одна дорога. Помню, я ехал и мимо меня пронесся Шевченко под 180 км на спортивном Мерседесе, который недавно купил.
Я приехал на базу, забрал у него ключи от машины и пошел к Григорию Михайловичу и Игорю Михайловичу Суркисам. Говорю: «Выручайте. Шевченко связался с какими-то ребятами. Пропадет». Они молодцы, сразу отреагировали. Видимо, Игорь Михайлович поговорил с этими ребятами. Они ему не давали больше покуривать. Еще и баба была у Шевченко лет на 15 старше. Все силы отдавал.
После этого он стал на ноги и превратился в Шевченко, которого все мы знаем. Его отец как-то сказал: «Андрюша, ты Сабо должен поставить памятник при жизни»
Напомним, «Дженоа» Шевченко в последнем туре Серии А проиграла «Лацио» (1:3).
Комментарии 0