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Сабо: «Швеция – крепкий орешек, будет тяжело»

Украина сыграет с оппонентом уже через пару часов
Футбол Евро-2020
18:57
Сабо: «Швеция – крепкий орешек, будет тяжело»
Йожеф Сабо / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал грядущий матч Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

– Говорить, пройдем или не пройдем – это лотерея. Шведы – крепкий орешек, будет тяжело. Они боролись до конца, чтобы победить и выйти на Украину в 1/8 финала. Не знаю, как будет, но они готовы. Это хорошая команда. Шансы 50 на 50. Наши парни хорошо готовились, но у шведов очень крепкая команда.

– Если вылетим от шведов, выступление Украины на Евро можно будет считать провальным?

– Ну как провальным. Этот чемпионат Европы какой-то ненормальный. Я говорил, что французы выиграют Евро, а вчера мы увидели, что они из себя представляют. Это пижонство. Выигрывали у Швейцарии 3:1, а потом остановились и начали играть каждый сам за себя. Вот они и попались.


Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Швеция – Украина Йожеф Сабо

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