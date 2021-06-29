Сабо: «Швеция – крепкий орешек, будет тяжело»

Йожеф Сабо / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал грядущий матч Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

– Если вылетим от шведов, выступление Украины на Евро можно будет считать провальным?

– Ну как провальным. Этот чемпионат Европы какой-то ненормальный. Я говорил, что французы выиграют Евро, а вчера мы увидели, что они из себя представляют. Это пижонство. Выигрывали у Швейцарии 3:1, а потом остановились и начали играть каждый сам за себя. Вот они и попались.