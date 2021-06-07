Сабо: «То, что Крым – Украина, подтвердил и UEFA, когда запретил футбол на полуострове со стороны России»
Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал реакцию некоторых россиян на новую форму сборной Украины с изображением границ страны вместе с Крымом.
«Не пойму, почему новая форма сборной Украины вынудила Колоскова ее комментировать. Кто такой Колосков? По крайней мере сейчас. Живет в России, но запрещает нам рисовать наш Крым, Донецк и Луганск на карте Украины. Такое ощущение, что им больше нечем там заняться, цепляются к нам, лишь бы прицепиться.
Не вижу для UEFA причин реагировать на этот бред. Какой может быть разговор. Пришел сосед, выгнал из квартиры и сказал, что теперь будет тут жить. Так же сделали и с Крымом. Как гражданин Украины, могу сказать, что Крым, Луганск и Донецк – это наша земля.
К слову, о том, что Крым – Украина, подтвердил и UEFA, который запретил профессиональный футбол в Крыму со стороны России. Там же только любительский футбол сейчас, и чемпионат такой же. Поэтому UEFA не будет на такое реагировать. Я живу в Украине, я украинец. Крым, как и Луганск с Донецком – тоже Украина».
Напомним, в UEFA уже официально ответили, что новая форма сборной Украины утверждена в соответствии со всеми правилами.
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