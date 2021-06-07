Сабо: «То, что Крым – Украина, подтвердил и UEFA, когда запретил футбол на полуострове со стороны России»

Йожеф Сабо / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал реакцию некоторых россиян на новую форму сборной Украины с изображением границ страны вместе с Крымом.

Не вижу для UEFA причин реагировать на этот бред. Какой может быть разговор. Пришел сосед, выгнал из квартиры и сказал, что теперь будет тут жить. Так же сделали и с Крымом. Как гражданин Украины, могу сказать, что Крым, Луганск и Донецк – это наша земля.

К слову, о том, что Крым – Украина, подтвердил и UEFA, который запретил профессиональный футбол в Крыму со стороны России. Там же только любительский футбол сейчас, и чемпионат такой же. Поэтому UEFA не будет на такое реагировать. Я живу в Украине, я украинец. Крым, как и Луганск с Донецком – тоже Украина».