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Сабо: «То, что Крым – Украина, подтвердил и UEFA, когда запретил футбол на полуострове со стороны России»

Экс-игрок «Динамо» высказался по поводу реакции соседей на новую экипировку «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
10:24
Сабо: «То, что Крым – Украина, подтвердил и UEFA, когда запретил футбол на полуострове со стороны России»
Йожеф Сабо / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал реакцию некоторых россиян на новую форму сборной Украины с изображением границ страны вместе с Крымом.

«Не пойму, почему новая форма сборной Украины вынудила Колоскова ее комментировать. Кто такой Колосков? По крайней мере сейчас. Живет в России, но запрещает нам рисовать наш Крым, Донецк и Луганск на карте Украины. Такое ощущение, что им больше нечем там заняться, цепляются к нам, лишь бы прицепиться.

Не вижу для UEFA причин реагировать на этот бред. Какой может быть разговор. Пришел сосед, выгнал из квартиры и сказал, что теперь будет тут жить. Так же сделали и с Крымом. Как гражданин Украины, могу сказать, что Крым, Луганск и Донецк – это наша земля.

К слову, о том, что Крым – Украина, подтвердил и UEFA, который запретил профессиональный футбол в Крыму со стороны России. Там же только любительский футбол сейчас, и чемпионат такой же. Поэтому UEFA не будет на такое реагировать. Я живу в Украине, я украинец. Крым, как и Луганск с Донецком – тоже Украина».


Напомним, в UEFA уже официально ответили, что новая форма сборной Украины утверждена в соответствии со всеми правилами.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Йожеф Сабо

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