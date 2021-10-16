Президент «Ингульца»: «С прошлого сезона я «Шахтер» панически ненавижу. Сделаю все, чтобы забрать у них очки»
Сабо: «Тренерский штаб «Зари», похоже, не понял, против кого они играют»
Экс-тренер ожидал разгрома от «Шахтера»
16 октября 13:28
Фото: footballua.tv
Бывший тренер Йожеф Сабо признался, что не удивлен счетом матча «Шахтера» с «Зарей» (6:1), раскритиковав Виктора Скрипника.
«Я ожидал того, что счет будет крупным. Так и случилось. Заря - это команда, которая не умеет защищаться. Тренерский штаб «Зари», похоже, не понял, против кого они играют - против сильных, скоростных, техничных бразильцев, которые с мячом даже спят. Как можно открывать им такие зоны по 40-50 метров, в которые можно бежать? Поэтому такое и случилось.
Забито шесть голов, два не засчитаны, могли забить еще три. Для зрителя это была великолепная игра: команды все время с мячом, атака хорошая. Скрипнику нужно хорошо подумать, против кого он играет».
В первом тайме травму получил защитник «Зари» Виталий Вернидуб.
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