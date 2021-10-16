Сабо: «Тренерский штаб «Зари», похоже, не понял, против кого они играют»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОн точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем
матч-центр : Футбол
Вчера 12
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 9
Футбол (12 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Окончен
18:30 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Марсель - Лорьян 4:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Байер - Бавария 1:5 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Эмполи - Аталанта 1:4 Окончен
19:00 Наполи - Торино 1:0 Окончен
21:45 Ювентус - Рома 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Альянс - Ужгород 2:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Минай - Десна 0:0 Окончен
17:00 Ингулец - Рух -:- Перенесен
19:30 Александрия - Ворскла 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Арсенал - Кристал Пэлас 1:2 2-й тайм
Футбол (3 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Арсенал - Кристал Пэлас 1:2 2-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:15 Агробизнес - Металлист 2:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Черноморец - Верес 0:1 Окончен
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Спортинг -:- Запланирован
19:45 Брюгге - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Ливерпуль -:- Запланирован
22:00 Порту - Милан -:- Запланирован
22:00 Аякс - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Реал -:- Запланирован
22:00 Интер - Шериф -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:30 Селтик - Ференцварош -:- Запланирован

Сабо: «Тренерский штаб «Зари», похоже, не понял, против кого они играют»

Экс-тренер ожидал разгрома от «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 октября 13:28
Сабо: «Тренерский штаб «Зари», похоже, не понял, против кого они играют»
Фото: footballua.tv

Бывший тренер Йожеф Сабо признался, что не удивлен счетом матча «Шахтера» с «Зарей» (6:1), раскритиковав Виктора Скрипника.

«Я ожидал того, что счет будет крупным. Так и случилось. Заря - это команда, которая не умеет защищаться. Тренерский штаб «Зари», похоже, не понял, против кого они играют - против сильных, скоростных, техничных бразильцев, которые с мячом даже спят. Как можно открывать им такие зоны по 40-50 метров, в которые можно бежать? Поэтому такое и случилось.

Забито шесть голов, два не засчитаны, могли забить еще три. Для зрителя это была великолепная игра: команды все время с мячом, атака хорошая. Скрипнику нужно хорошо подумать, против кого он играет».

В первом тайме травму получил защитник «Зари» Виталий Вернидуб.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Заря

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Исмаили назвал игрока «Реала», заслужившего «Золотой мяч»
Исмаили назвал игрока «Реала», заслужившего «Золотой мяч»
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:13
Де Дзерби назвал сразу четыре возможных варианта для замены Траоре в матче с «Реалом»
Де Дзерби назвал сразу четыре возможных варианта для замены Траоре в матче с «Реалом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
20:33
Анчелотти: «Де Дзерби мой хороший друг, в «Шахтере» виден стиль игры»
Анчелотти: «Де Дзерби мой хороший друг, в «Шахтере» виден стиль игры»
Футбол Лига чемпионов UEFA
20:20
Матвиенко не сыграет против «Реала» из-за травмы
Матвиенко не сыграет против «Реала» из-за травмы
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:56
Модрич: «Шахтер» в этом году сильнее, чем в прошлом»
Модрич: «Шахтер» в этом году сильнее, чем в прошлом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:48
Экс-хавбек «Шахтера»: «Турнирное положение заставляет играть с «Реалом» на победу»
Экс-хавбек «Шахтера»: «Турнирное положение заставляет играть с «Реалом» на победу»
Футбол Лига чемпионов UEFA
18:11

Новости: Футбол

Тренер «Александрии» рассказал о неожиданной причине конфликта в матче с «Ворсклой»
Тренер «Александрии» рассказал о неожиданной причине конфликта в матче с «Ворсклой»
Украинская Премьер-лига
22:54
Павелко: «Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%»
Павелко: «Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%»
Сборная Украины
22:39
В «Ньюкасле» намерены пригласить тренера-победителя еврокубка
В «Ньюкасле» намерены пригласить тренера-победителя еврокубка
Премьер-Лига (Англия)
22:37
Исмаили назвал игрока «Реала», заслужившего «Золотой мяч»
Исмаили назвал игрока «Реала», заслужившего «Золотой мяч»
Лига чемпионов UEFA
22:13
Как киевское «Динамо» отправилось на матч с «Барселоной»
Как киевское «Динамо» отправилось на матч с «Барселоной»
Лига чемпионов UEFA
22:03
У Ковальца – совокупность тяжелых травм. Потребуется операция в Италии
У Ковальца – совокупность тяжелых травм. Потребуется операция в Италии
Украинская Премьер-лига
21:46
«Верес», несмотря на удаление и пенальти в свои ворота, отстоял победу над «Черноморцем»
«Верес», несмотря на удаление и пенальти в свои ворота, отстоял победу над «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
21:24
Анчелотти: «В течение сезона дам Лунину игровые минуты»
Анчелотти: «В течение сезона дам Лунину игровые минуты»
Лига чемпионов UEFA
21:00
Луческу – один из кандидатов на должность главного тренера сборной Румынии
Луческу – один из кандидатов на должность главного тренера сборной Румынии
Украинская Премьер-лига
20:58
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
3
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
MMA
13 октября 12:58
26
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 15:59
6
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 22:00
5
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 09:42
1
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 16:00
10
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
19 октября 18:30
УХЛ. «Мариуполь» – «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» – «Кременчуг». Видео трансляция
19 октября 19:30
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
19 октября 22:00
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция
19 октября 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00