Сабо: «Тренерский штаб «Зари», похоже, не понял, против кого они играют»

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Бывший тренер Йожеф Сабо признался, что не удивлен счетом матча «Шахтера» с «Зарей» (6:1), раскритиковав Виктора Скрипника.

Забито шесть голов, два не засчитаны, могли забить еще три. Для зрителя это была великолепная игра: команды все время с мячом, атака хорошая. Скрипнику нужно хорошо подумать, против кого он играет».