Сабо: «У штаба Шевченко будут проблемы после появления Зинченко»
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался в эфире Футбол NEWS по поводу победы команды в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0). Также эксперт прокомментировал кадровую ситуацию в лагере «сине-желтых».
Мне понравилась игра. Особенно первый тайм. Контроль мяча был хороший, скорости были хорошие, были голевые моменты, прекрасный забитый мяч. Они вытянули с левой зоны защитника и получилось так, что наш свободный игрок забил мяч. Караваев сделал прекрасную передачу.
Что касается состава. Тот же Степаненко, который вышел на замену. Для меня Степаненко, как для профессионального тренера, один из лучших опорных полузащитников в Европе. Он прекрасно страхует и справа, и слева.
У тренерского штаба будут проблемы, потому что появился Зинченко, Марлос есть Марлос. Никуда от этого мы не денемся – это футболист. И тот же Степаненко.
Ну и защитная линия – Караваев и Миколенко – это «динамовцы», ну и вратарь. Шевченко решил поставить защиту киевского «Динамо». Во втором тайме создали очень много хороших моментов.
Напомним, к занятиям в общей группе приступили трое игроков сборной Украины.
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