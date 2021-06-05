Сабо: «У штаба Шевченко будут проблемы после появления Зинченко»

Йожеф Сабо / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался в эфире Футбол NEWS по поводу победы команды в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0). Также эксперт прокомментировал кадровую ситуацию в лагере «сине-желтых».

Что касается состава. Тот же Степаненко, который вышел на замену. Для меня Степаненко, как для профессионального тренера, один из лучших опорных полузащитников в Европе. Он прекрасно страхует и справа, и слева.

У тренерского штаба будут проблемы, потому что появился Зинченко, Марлос есть Марлос. Никуда от этого мы не денемся – это футболист. И тот же Степаненко.

Ну и защитная линия – Караваев и Миколенко – это «динамовцы», ну и вратарь. Шевченко решил поставить защиту киевского «Динамо». Во втором тайме создали очень много хороших моментов.