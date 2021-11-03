Сабо: «В УПЛ есть команды кроме «Динамо» и «Шахтера», которые допускают меньше брака, чем «Барселона»

Йожеф Сабо / Фото: Twitter

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян в матче с «Барселоной» (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

Думаю, что даже в УПЛ, кроме «Динамо» и «Шахтера», есть команды, допускающие меньше брака, чем нынешняя «Барселона». В составе каталонцев сейчас только два-три футболиста топ-класса, а остальные – очень среднего уровня.

Думаю, что третье место киевлянам, увы, не светит. «Бенфику» на выезде победить? Это трудно сделать, а точнее – почти невозможно, поскольку дома лиссабонцы очень сильно играют.

А потом с «Баварией» еще сражаться – уверен, без шансов. Против мюнхенской команды сейчас неважно кто и где играет – дома или на выезде. Думаю, еще и эта «Барселона» съездит в Мюнхен и получит по полной программе. Поэтому «Динамо» необходимо постараться более-менее достойно завершить турнир – хотя бы с забитыми мячами»