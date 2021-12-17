Сегодня Шевченко может войти в историю «Дженоа». Но он вряд ли будет этому рад
Сабо: «Все футболисты «Дженоа» не годятся для итальянского чемпионата»
Эксперт отметил, что Шевченко будет сложно спасти команду от вылета
17:43
Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3
Футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился впечатлениями от игры «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко.
То, что они выиграли в Кубке у «Салернитаны», которая идет на последнем месте в Серии А, ничего не говорит. Тяжело будет Шевченко. Я внимательно смотрел этот матч и скажу, что Заря, как команда, лучше «Дженоа». Единственное, что может помочь Шевченко — это трансферы. Зимой нужно купить игроков пять. Вратаря и нападающих нет, в защите дыра.
В «Дженоа» все посредственные футболисты, которые не годятся для итальянского чемпионата. В матче с «Салернитаной» видел, как подключается защитник, ему надо отдать передачу в зону, а он ему назад дает. Это говорит о том, что у игроков нет футбольной культуры. Сколько брака, мама родная, а я еще наших футболистов критикую.
Сабо также сравнил Серию А и АПЛ как варианты для продолжения карьеры Виталия Миколенко.
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