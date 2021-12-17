Сабо: «Все футболисты «Дженоа» не годятся для итальянского чемпионата»

Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился впечатлениями от игры «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко.

В «Дженоа» все посредственные футболисты, которые не годятся для итальянского чемпионата. В матче с «Салернитаной» видел, как подключается защитник, ему надо отдать передачу в зону, а он ему назад дает. Это говорит о том, что у игроков нет футбольной культуры. Сколько брака, мама родная, а я еще наших футболистов критикую.