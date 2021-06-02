Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что нестабильность «Шахтера» в прошлом сезоне связана с конфликтом Тайсона с главным тренером. В приходе Роберто Де Дзерби специалист видит только позитив.



Так что с нетерпением уже жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют Де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у «Шахтера» есть хорошие игроки и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью.