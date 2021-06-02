Агент Педриньо подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Шахтер»
Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби
Экс-тренер сборной Украины уверен, что нестабильность «горняков» уйдет после прощания с Тайсоном
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что нестабильность «Шахтера» в прошлом сезоне связана с конфликтом Тайсона с главным тренером. В приходе Роберто Де Дзерби специалист видит только позитив.
На мой взгляд, сбой у «Шахтера» произошел после того, как в раздевалке произошел конфликт у Тайсона с тренером и игроками. По себе знаю, потому что был тренером. Когда у футболиста недоразумения с тренером, это видят другие игроки и начинают выходить на поле без полной самоотдачи и концентрации.
Так что с нетерпением уже жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют Де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у «Шахтера» есть хорошие игроки и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью.
Ранее Сабо высказался о продлении контракта Мирчи Луческу с «Динамо».