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Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби

Экс-тренер сборной Украины уверен, что нестабильность «горняков» уйдет после прощания с Тайсоном
Футбол Украинская Премьер-лига
16:53
Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что нестабильность «Шахтера» в прошлом сезоне связана с конфликтом Тайсона с главным тренером. В приходе Роберто Де Дзерби специалист видит только позитив.

На мой взгляд, сбой у «Шахтера» произошел после того, как в раздевалке произошел конфликт у Тайсона с тренером и игроками. По себе знаю, потому что был тренером. Когда у футболиста недоразумения с тренером, это видят другие игроки и начинают выходить на поле без полной самоотдачи и концентрации.

Так что с нетерпением уже жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют Де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у «Шахтера» есть хорошие игроки и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью.

Ранее Сабо высказался о продлении контракта Мирчи Луческу с «Динамо».

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Йожеф Сабо Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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