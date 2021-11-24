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Сабо: «Замены ослабили «Баварию», а «Динамо» понравилось во втором тайме»

Экс-тренер – о поражении киевлян в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 10:30
Сабо: «Замены ослабили «Баварию», а «Динамо» понравилось во втором тайме»
Фото: dynamo.kiev.ua

Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мнением о поражении «Динамо» от «Баварии» (1:2) в группе Лиги чемпионов.

«В первом тайме было полное преимущество «Баварии» – в контроле мяча, в качестве передач, ну и наконец – в забитых мячах, а ведь могли мюнхенцы и больше голов оформить, - отметил Сабо. – На вторую половину встречи гости вышли расслабленными – подумали, что раз счет 2:0 в их пользу, то этого вполне хватит… Кроме того, замену «Бавария» сделала, когда с поля ушел Эрнандес, и ситуация для нее сразу ухудшилась. Эти замены ослабили «Баварию». Неважный резерв у мюнхенцев был на этот поединок.

Эти футболисты допускали много брака, занимали неправильные позиции, и им, думаю, не светит в дальнейшем место в «основе» «Баварии». К тому же удивил канадец Дэвис, который часто не успевал возвращаться назад, проваливая зону. В целом, мюнхенцы выглядели уставшими. «Динамо» понравилось. Киевляне в этот раз много и эффективно прессинговали, играли с большим желанием, и могли сравнять счет. В общем, молодцы».

Выход Шкурина на острие атаки с первых минут вас не удивил?

«Шкурин ничего не показал. Холостым был его выход. Но, следует учитывать, что в первом тайме «Бавария» играла свободно, и «бело-синие» ничего не могли поделать. Единственный минус для гостей в первой половине матча – слишком часто они через центр пытались пробиться. Сказалось, наверняка, что отсутствовали по разным причинам сразу четыре основных хавбека».

Когда забивал Левандовски, показалось, что ему можно было помешать…

«Там все очень быстро произошло. Со стороны кажется, что было время, что можно было перекрыть, но это не так. Все случилось моментально – отскок от динамовца и классный удар поляка. Никого в первом пропущенном мяче винить нельзя».

Но, когда забивал Коман, динамовцы не успели закрыть зону и Бущан не смог выручить.

«Мюллер увел Миколенко в центр штрафной. Это и есть класс, и опыт мастера, который осознанно пропустил мяч на Комана. Здесь все решила скорость мышления и скорость бега».

Что в этом матче лучше всего удавалось «Динамо»?

«Киевляне продемонстрировали характер. О хорошем прессинге я уже говорил. Плюс «физика» – «Динамо» после перерыва отлично смотрелось и физически превзошло «Баварию».

Могут ли динамовцы сослаться на невезение в этом поединке?

«Невезение – это когда в первом тайме мяч в штангу ворот гостей попал после промаха Нойера. Еще в детских школах учат, как нужно бить по мячу в таких ситуациях, - щечкой, а не подъемом! Залетел бы этот мяч в ворота «Баварии», другая игра бы пошла…»

Замены Луческу, когда на поле вышли Витиньо и Гармаш, оказались удачными?

«Гармаш усилил игру, и отлично прочувствовал момент, когда состоялась голевая атака «Динамо». Что касается Витиньо, то с мячом он неплохо работает, но в целом – еще слаб. Ему нужно обтереться в команде, и со временем может что-то и получится».

Как вам судейство? Сложилось впечатление, что рефери своими решениями немного передергивал игру…

«Арбитр давал играть обеим командам. Было несколько моментов, когда и «Динамо», и «Бавария» претендовали на пенальти, желая убедить в этом судью. Однако он принимал верные решения, и отсудил хорошо».

С каким настроением «Динамо» отправится в Лиссабон, и на что можно рассчитывать в поединке заключительного тура Лиги чемпионов с «Бенфикой»?

«В Португалии будет невероятно тяжело. Уверен, «Бенфика» на матч против «Динамо» делает главную ставку. На кон будет поставлено все. Мне кажется, что «бело-синим» не на что надеяться в Лиссабоне и, скорее всего, мы проиграем».

«Динамо» уже потеряло шансы на выход из группы.

Источник: Footboom Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Бавария Йожеф Сабо

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